الشرطة البريطانية تنفي نية التحقيق مع حكومة جونسون

قالت الشرطة البريطانية إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لن تواجه تحقيقاً، بعد مزاعم عن انتهاك لقواعد مكافحة جائحة كورونا، في مقر الحكومة البريطانية، في داونينج ستريت، فيما ذكرت صحيفة "تايمز" أن من المتوقع أن يخلص تحقيق مستمر من الخدمة المدنية إلى انتفاء الجريمة.



وذكرت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة، أن شرطة العاصمة لندن تركت الباب مفتوحاً، أمام تحقيق جنائي، في بيان مساء أمس الخميس، قائلة، إن "الضباط سيدرسون أي دليل، يسلم إليهم، من الموظفة الحكومية الكبيرة، سوي جراي".



ولكن جراي لم تعثر على ما يكفي من أدلة على عمل إجرامي، لإحالة القضية إلى الشرطة، وفق صحيفة "تايمز".



وطالبت مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين، بالفعل برحيل جونسون، في حين قال كثيرون إنهم سينتظرون حتى إعداد غراي تقاريرها، قبل أن يقرروا إذا كانوا سيؤيدون زعامته، للحزب أم لا.



وواجهت الشرطة ضغوطاً للتدخل، بعد أن تبين أن جونسون حضر حفلاً، وزعت فيه مشروبات كحولية، في مايو(أيار) 2020، عندما كانت تلك التجمعات، تنتهك قواعد وقف تفشي الجائحة.