اختتم مركز تعليم الكبار بجامعة سوهاج، جولاته التوعوية بمشروع محو الأمية بمختلف كليات الجامعة؛ لتعريف الطلاب بأهمية المشاركة الفعالة في محو الأمية وتعليم الكبار.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن المركز نظم ندواته التوعوية فى العديد من الكليات بالمقر الجديد، ومنها التجارة، التربية الرياضية، الحقوق الألسن، الآثار، والآداب.

وأضاف عبد الخالق، أن الجامعة حصلت على المركز الثالث على مستوي الجامعات المصرية في مجال محو الأمية فى ديسمبر الماضي، بعد أن قفزت ١٠ مراكز وفقا لنتائج دورة شهر أكتوبر الماضي، حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 6662 دارسا.

وأكد أن الجامعة تسعي لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بإعلان مصر خالية من الأمية، والقضاء على نسبة الأمية بالمحافظة، موضحاً أن تلك الندوات التوعوية تهدف إلى تعريف الطلاب بإجراءات فتح الفصول للدارسين من الأميين وطرق التعامل معهم، وكذلك شرح طرق التدريس باستخدام الوسائل الحديثة والمناسبة لهم، كوسائل التواصل مع المسئولين داخل الجامعة وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة خديجة عبدالعزيز، أنه تم محو أمية ٩٤٦٢ دارسا خلال الشهور الماضية من العام المنقضي ٢٠٢١، ومن المتوقع أن يزيد الرقم خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في رفع اسم الجامعة عالياََ في هذا المجال، مضيفة أنه تم إعداد دراسة وافية تفصيلية سابقة عن تحديد نسب الأمية بالقري ومن ثم معرفة أعداد الأميين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.

وأشارت كاترين بخيت مندوبة هيئة تعليم الكبار بالجامعة، إلى أنه تم توعية الطلاب بضرورة المشاركة في تعليم الكبار، خاصة بعد أن أصبح محو أمية ٤ أفراد شرط أساسى للحصول على شهادة التخرج، لافته إلى أنه تم توضيح الحوافز التشجيعية التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب لنجاحهم في محو أمية المواطنين كحافز تحفيزى وداعم لهم، بالإضافة إلى أنه تم عرض الإجراءات المتبعة لفتح فصول تعليم الكبار والمميزات التي يحصل عليها الطالب من الجامعة ومن مركز تعليم الكبار في حال إنجازه المطلوب منه.