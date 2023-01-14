 جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: لا أهتم بالفوز بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: لا أهتم بالفوز بالدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 7:01 م

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الهزيمة التي تلقاها من غريمه فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة مفاجئة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب أولدترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات بعد المباراة: «لا يهمني إذا لم نفز بالدوري الإنجليزي أو كأس كاراباو، لا يمكننا الفوز بهم، لقد فزنا بهم كثيرًا، لذلك هذه ليست المشكلة».

وأضاف: «لقد قمنا بعملنا كما فعلنا اليوم ولعبنا بشكل جيد، نحن نركز من الآن على مواجهة توتنهام».

وعن هدف يونايتد الأول.. قال: «أعتقد بأن راشفورد كان متسللًا، لقد شتت انتباه دفاعنا وحارسنا، لكننا نعلم أين نحن نلعب، الأمر يكون صعبًا للحكام في هذه الملاعب».

وأتم: «أريد أن أهنئ مانشستر يونايتد على أداءهم اليوم، إنهم يمثلون تهديدًا لا يصدق أثناء التحول الهجومي».


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