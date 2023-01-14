جوارديولا بعد الهزيمة من يونايتد: لا أهتم بالفوز بالدوري الإنجليزي

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الهزيمة التي تلقاها من غريمه فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة مفاجئة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب أولدترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات بعد المباراة: «لا يهمني إذا لم نفز بالدوري الإنجليزي أو كأس كاراباو، لا يمكننا الفوز بهم، لقد فزنا بهم كثيرًا، لذلك هذه ليست المشكلة».

وأضاف: «لقد قمنا بعملنا كما فعلنا اليوم ولعبنا بشكل جيد، نحن نركز من الآن على مواجهة توتنهام».

وعن هدف يونايتد الأول.. قال: «أعتقد بأن راشفورد كان متسللًا، لقد شتت انتباه دفاعنا وحارسنا، لكننا نعلم أين نحن نلعب، الأمر يكون صعبًا للحكام في هذه الملاعب».

وأتم: «أريد أن أهنئ مانشستر يونايتد على أداءهم اليوم، إنهم يمثلون تهديدًا لا يصدق أثناء التحول الهجومي».