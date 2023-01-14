عايدة رياض تشارك في 3 أعمال درامية خلال 2023

تعيش الفنانة عايدة رياض، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك هذا العام في 3 أعمال درامية مختلفة دفعة واحدة هي "سره الباتع"، الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ"، و"الهرشة السابعة"، واصفة إطلالتها في المسلسلات الثلاثة بأنها مفاجأة بالنسبة للجمهور.

وقالت الفنانة عايدة رياض -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنها تكثف حاليا تصوير مشاهدها في مسلسلي "سره الباتع" و"الهرشة السابعة"، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسلين في موسم دراما رمضان 2023، بينما سيتم عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت أن مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه ما بين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية التي تعد حقبة مهمة في تاريخ مصر.

ولفتت إلى أنه يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم إلى جانب كل من النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم.

وأشارت إلى أنها انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من أحداث مسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الاليكترونية، وهو يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم، صلاح عبد الله، أحمد طارق، معتز هشام، تأليف مريم نعوم ورشه سرد، إخراج نادين خان.

ولفتت إلى أنها تكثف أيضا، تصويرها مشاهدها في مسلسل "الهرشة السابعة"، لافتة إلى أنه تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، علي قاسم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.