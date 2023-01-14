 منة شلبي تغادر البلاد لهذا السبب.. ووالدتها في المستشفى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منة شلبي تغادر البلاد لهذا السبب.. ووالدتها في المستشفى

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 1:36 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 1:36 م

كشفت الإعلامية إنجي علي، أن والدة الفنانة منة شلبي تمر حاليا بأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى.

وأكدت إنجي، الصديقة المقربة للفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، أن منة قد غادرت البلاد منذ أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «تغيير جو»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى، ويتم تصويره بالكامل فى العاصمة اللبنانية بيروت، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، وإياد نصار، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل، ومن تأليف منى الشيمى، وإخراج مريم أبوعوف.

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A post shared by Inji Ali (@injialiofficial)


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