رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى الإمارات لتعزيز الصادرات في مجالي الطاقة والأسلحة

توجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، في مستهل جولة خارجية تشمل أيضا سويسرا، تركز على تعزيز صادرات كوريا الجنوبية خاصة في مجالي الطاقة والأسلحة.

ويصل يون إلى أبوظبي في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ تأسيس البلدين للعلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1980، حيث سيلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس يتألف من حوالي 100 من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج ورئيس مجموعة هيونداي موتور جيونج وي-سون.

وقال المكتب الرئاسي إن يون يخطط لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والإمارات خلال زيارته إلى الإمارات التي ستستمر أربعة أيام.