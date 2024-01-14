وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة 100 يوم من العدوان الإسرائيلي

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي طوال الـ100 يوم لعدوانه على قطاع غزة، تعمد مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وتدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية.

وأضاف القدرة، في تصريحات لهن اليوم الأحد، أن الاحتلال قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، كما تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأشار إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال القدرة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، معلنا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف: "بعد مرور 100 يوم على العدوان نطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين"، مردفا: "خلال 100 يوم من العدوان لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الاسرائيلي".

وطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان، والأطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.