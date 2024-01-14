يبدأ منتخب مصر رحلة البحث عن النجمة الثامنة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، مساء اليوم الأحد، عندما يواجه موزمبيق، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد فيليكس بوانيي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار والتي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر «كاب فيردي».

ويسعى منتخب مصر الغائب عن منصات التتويج في كأس أمم أفريقيا منذ 14 عاما لاستعادة مجده، ويحلم نجمه محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي، بمعانقة الأميرة السمراء والكأس الغالية للمرة الأولى في مسيرته.

واختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق، أمس السبت، وشهدت التدريبات تحفيظ لاعبي الفراعنة بعض الجمل التكتيكية، من قبل الجهاز الفني، بقيادة روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، التي من المنتظر تنفيذها أمام موزمبيق في مواجهة اليوم.

وسيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موزمبيق الطاقم الأصفر بالكامل.

حكم مباراة مصر وموزمبيق

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2023 للحكم الموريتاني دحان بيدة، وسبق أن أدار الحكم البالغ من العمر 32 عاما للأندية المصرية 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وأدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

تقابل منتخب مصر مع موزمبيق 5 مرات من قبل، حقق المنتخب الوطني الفوز في جميعها، وكان أكبر انتصار بنتيجة 2-0 وتكرر في 4 مواجهات.

جاء اللقاء الأول الذي جمع بين منتخب مصر وموزمبيق عام 1986 في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وفاز منتخب الفراعنة بثنائية نظيفة.

وتقابل منتخب مصر مع موزمبيق مرة أخرى عام 1998 في دور مجموعات كأس الأمم ضمن المجموعة الرابعة، حينها حقق المنتخب المصري الفوز بثنائية نظيفة، وكان اللقاء الثالث في كأس الأمم 2010، وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

بينما في اللقاء الرابع، حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، وفي لقاء الإياب فاز منتخب الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه محمد صلاح.