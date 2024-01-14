مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ لبناني

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية، اليوم، مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان.

وذكرت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، أنه بعد مقتل شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، بسقوط صاروخ مضاد للدبابات على منزله شمال إسرائيل، توفيت والدته البالغة 70 عامًا من عمرها متأثرة بإصابتها.

وأشارت إلى أن "طائرات سلاح الجو أغارت على بنيتين تحتيتين ومقر عملياتي وهدف عسكري لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن القضاء على خلية مكونة من 4 متسللين من لبنان اجتازوا خلال الليلة الماضية الحدود، حيث رصد جنود جيش الاحتلال مجموعة عبرت من لبنان وبدأت بإطلاق النار باتجاه القوات التي ردّت بالذخيرة الحية، مما أدى إلى مقتلهم.

وأطلقت قوات جيش الاحتلال نيران المدفعية وقذائف الهاون باتجاه تلك المنطقة هار دوف/ مزارع شبعا، محل الواقعة.