كوريا الجنوبية تأمل في الحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان في أعقاب الإنتخابات الرئاسية

أعربت كوريا الجنوبية عن أملها في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وفقا لما قاله مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، في أعقاب انتخاب الرئيس المقرب من الولايات المتحدة في تايوان.

وكانت انتخابات أمس السبت في تايوان قد اسفرت عن اختيار لاي تشينج-تي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب المعارضة الرئيسي.

وقال المسؤول "نتوقع الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق"، مشيرا إلى أن السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان "ضروري" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وهو "عنصر أساسي" للسلام والازدهار الإقليميين.

وتابع المسؤول "أننا نأمل في مواصلة تعزيز التعاون العملي مع تايوان في مختلف القطاعات"، مضيفا أن "الموقف المبدئي" لحكومة كوريا الجنوبية بشأن قضايا تايوان لم يتغير.