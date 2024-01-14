قال الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة توسعت في زيادة إجمالي المساحة المنزرعة؛ باستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان عبر مشروعات مثل الدلتا الجديدة والريف المصري وتوشكى.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تحقيق الدولة طفرة غير مسبوقة على مستوى زراعة محصول الفراولة، موضحا أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة.

ولفت إلى إنفاق الوزارة عشرات المليارات من الجنيهات خلال السنوات الماضية؛ من أجل استخدام نظم الري المتطورة والري الحقلي في الزراعة، منوها إلى انعكاس ذلك على تعظيم إنتاجية الفدان والاستفادة من وحدة المياه.

ونوه إلى توفير الدولة القروض الميسرة -دون فائدة- لمساعدة المزارعين على تطوير نظم الري، مضيفا أن : «زراعة فدان الفراولة أصبحت تحتاج إلى 6 آلاف متر مكعب من المياه سنويا بدلا من 10 آلاف».

وأوضح أن الوزارة تبذل جهود كبرى على صعيد إنشاء الصوب الزراعية المتطورة ذات التكنولوجيا العالية في منطقة اللاهون بالفيوم وقاعدة محمد نجيب وبالإسماعيلية؛ بهدف لتعظيم الإنتاجية، معقبا: «لدينا الآن تحالف مصري قادر على إنتاج أفضل أنواع الصوب محليا».