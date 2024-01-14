أثارت الفنانة صفيه العمري فضول متابعيها على حسابها الرسمي بإنستجرام، للتعرف على معلومات تخص ابنها احمد نجل الفنان الراحل جلال عيسى، والمقيم حاليا في أوروبا، وذلك بعد نشرها صورة بصحبة ابنها أحمد جعلتهما يتصدرا مؤشرات البحث، على محرك جوجل.

وتعد هذه هي أول مرة تنشر فيها صفية العمري صورة تجمعها مع ابنها من الفنان الراحل الفنان جلال عيسى، والذي أنجبت منه أيضًا ابنها "وليد".

وكتبت صفيه العمري معلقة على الصورة: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".

ويرجع إلى جلال عيسى الفضل في دخول صفية العمري إلى عالم التمثيل، ولكن كان عملها في الفن سببا في انفصالهما، حسب رواية أدلى بها لأحد البرامج التليفزيونية، حيث قال: "ما سمعتش الكلام.. ابتدت تركز ويا ريتها ما ركزت في الفن.. فضلت الفن على الحياة الأسرية.. هي في قسيمة الجواز صفية مصطفى محمد العمري، أنا اللي اخترت لها اسم صفية العمري، وفضلت متمسكة بصفية العمري أكتر من الزوجة صفية مصطفى".