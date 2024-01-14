شدد محمد زيدان، مهاجم منتخب مصر السابق، على أهمية الدور الذي يلعبه محمد صلاح مع منتخب مصر، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت في كوت ديفوار مساء السبت.

قال زيدان في تصريحات عبر قناة «DMC»:" مباراة الافتتاح الأهم دائما.. لأنها بمثابة إنذار لباقي المنافسين".

أضاف زيدان:" منتخب مصر مثل البرازيل يخشاه الجميع، ومن المرشحين الدائمين لحصد لقب البطولة".

أوضح زيدان:" أهم ما يميز الجيل الذهبي لمنتخب مصر أن الجميع كان على قلب رجل واحد، ولم يكن هناك أي فرق بين البدلاء والأساسيين".

أكد زيدان:" قيمة محمد صلاح كبيرة ومن أفضل اللاعبين في العالم، ويتمتع بهيبة أمام المنافسين".

أشار زيدان:" منتخب مصر كان يفتقد الفترة الماضية للمهاجم القناص، لكن حاليا في وجود مصطفى محمد تم حل الأزمة، وأصبح من العناصر الأساسية التي تصنع الفارق".

أتم زيدان:" لا يوجد خلاف مع حسن شحاتة، واستبعادي من مباراة أنجولا عام 2008، كان بسبب إصابتي بعد التحامي في كرة مشتركة مع أحمد فتحي".