مدير تعليم القليوبية يتابع سير امتحانات النقل  

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أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متابعة للجان امتحانات النقل في مدارس ادارة بنها التعليمية، في إطار متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

وخلال الجولة تفقد سير الامتحانات بمدرسة 25 يناير، وبحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات في اللجان كما وجّه بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

ونوه بمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر ، والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كل العقبات التى تواجه المدارس حسب الامكانات المتاحة.