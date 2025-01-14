سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الحكومة تأمل في التوصل بسرعة إلى الاتفاق النهائي في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وأضاف المتحدث "نأمل حقا أن نتمكن قريبا من الإعلان عن أنباء سارة."

وقال المتحدث "نحن قريبون، لكننا لم نصل إلى الاتفاق النهائي بعد".

وأشار المتحدث إلى تحقيق تقدم مهم خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في الأيام الماضية، حيث أظهرت حماس جدية أكبر من ذي قبل.

وقال المتحدث إن المفاوضات في الدوحة تمر بـ "نافذة زمنية حرجة".

وقال المتحدث إن الظروف تغيرت لصالح إسرائيل منذ مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في 16 أكتوبر الماضي في قطاع غزة، بالإضافة إلى إضعاف المحور الإيراني في المنطقة.

وقال المتحدث إن سكان قطاع غزة أيضا يمارسون ضغوطا من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى "الظروف المثلى للتوصل إلى اتفاق" نظرا للتغيرات في الشرق الأوسط.