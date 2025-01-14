أيرلندا تقترب من تشكيل حكومة جديدة بعد التوصل إلى اتفاق

اقتربت إيرلندا اليوم الثلاثاء خطوة من تشكيل حكومة جديدة.

وجرى التوصل إلى اتفاق بين حزبي "فاين جايل" وحزب "فيانا فايل" والمجموعة المستقلة الإقليمية لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن أسفرت الانتخابات عن عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلوبة للسيطرة على البرلمان، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الإيرلندية.

وسيتعين على أعضاء الأحزاب التصديق على القرار في الأيام المقبلة. ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الجديد في 22 يناير الجاري.

وفي الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، فاز حزب فيانا فيل بـ 48 مقعدا من أصل 174 مقعدا في البرلمان، بينما فاز حزب فاين جايل بـ 38 مقعدا. وفشلت أحزاب وسط-اليمين، التي حكمت في ائتلاف منذ عام 2020، في الحصول على 88 مقعدا، وهو العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية دون دعم من حزب ثالث.

وحصل الحزب يسار-الوسط شين فين على 39 مقعدا في "الدايل"، وهو مجلس النواب، لكن فاين جايل وفيانا فايل رفضا العمل معهم بسبب الروابط التاريخية للحزب مع الجيش الجمهوري الإيرلندي خلال ثلاثة عقود من العنف في إيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون ميشيل مارتن، زعيم فيانا فايل، هو رئيس الوزراء المقبل، وهو المنصب الذي شغله في النصف الأول من الحكومة السابقة. بينما يشغل سيمون هاريس، زعيم فاين جايل، منصب رئيس الوزراء الحالي.

ويعد حزبا فيانا فايل وفاين جايل خصمين قديمين لهما جذور في جانبي الحرب الأهلية الإيرلندية في عشرينيات القرن الماضي. وقد شكلا تحالفا بعد انتخابات 2020 التي انتهت بتعادل تقريبي.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء، سيتم منح اثنين من أعضاء المجموعة المستقلة الإقليمية، التي تضم بشكل رئيسي أحزابا محافظة، مناصب وزارية صغرى.