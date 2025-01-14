قوات الأمن الباكستانية تقتل 8 مسلحين في مداهمات بشمال غرب البلاد

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قال الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت 8 مسلحين في مداهمتين استهدفتا مخابئ المتشددين بشمال غرب البلاد، المضطرب، والمتاخم لحدود أفغانستان.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه تم تنفيذ المداهمتين أمس الاثنين، في منطقتي تانك ووادي تيراه بإقليم خيبر بختونخوا.

ووصف الجيش، المسلحين القتلى بأنهم "خوارج"، وهي عبارة تستخدمها الحكومة لوصف حركة طالبان باكستان.

ولم يفصح الجيش، عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن حركة طالبان باكستان، حليفة لحركة طالبان الأفغانية، ولكنها جماعة منفصلة عنها.

وكثفت الحركة، هجماتها في المنطقة منذ استولت طالبان الأفغانية على السلطة في أفغانستان في عام 2021.

وحركة طالبان باكستان محظورة في باكستان، وقد تصاعدت عملياتها جرأة منذ وصول طالبان الأفغانية إلى السلطة.