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أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا تشكيل تشيلسي ضد بورنموث مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

وتقام مباراة تشيلسي ضد بورنموث اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز، مباراة تشيلسي ضد بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء.

كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: كايسيدو- أتشيمبونج- كولويل- كوكوريا.

الوسط: لافيا- إنزو فيرنانديز- كول بالمر.

الهجوم: مادويكي- جاكسون- سانشو.