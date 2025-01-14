العاهل الأردني يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن فخره وكل الأردنيين بالجهود الإنسانية والإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبكوادرها، مشددا على ضرورة البناء على خبراتها المتراكمة ليصبح الأردن مركزا إقليميا للاستجابة الإنسانية.

وشهد خلال زيارة إلى مستودعات الهيئة في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة، حتى الآن، مكونة من 120 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وطبية، وهي القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بدء الحرب الحالية.

واستمع الملك إلى شرح قدمه الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، أشار فيه إلى أن حجم المساعدات التي أرسلتها الهيئة إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بلغ تقريبا 73 ألف طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليون دولار من تبرعات الأردنيين ودول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية، استفاد منها قرابة 1,4 مليون شخص في غزة.

وأضاف الشبلي أنه استجابة لتوجيهات الملك، ستعمل الهيئة على توسيع مستودعاتها بمساحة تخزينية إضافية مقدارها 10 آلاف متر مربع.

وذكر أن 245 شخصا في القطاع استفادوا حتى اليوم من مبادرة استعادة الأمل لتركيب الأطراف الاصطناعية لفاقديها، التي تنفذها كوادر الخدمات الطبية الملكية.