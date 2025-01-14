ماذا قال رئيس الوزراء اللبناني في أول تصريحات بعد تكليفه بتشكيل الحكومة؟

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لفصل جديد "متجذر بالعدالة والأمن والتقدم والفرص ليكون لبنان بلد الأحرار المتساوين بالحقوق والواجبات".

وأضاف سلام، في أول تصريحات له بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان إن "الأولوية ستكون للأزمة الاقتصادية وإعادة الإعمار بعد الهجمات الإسرائيلية والالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 1701"، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

وقال سلام إن "جزءا كبيرا من شعبنا لا تزال منازله مدمرة كما مؤسساته وعلينا إعادة بناء القرى في البقاع والجنوب وبيروت وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد إنما إلتزام"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

كما دعا إلى "العمل على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها"، مؤكدا أنه "على الحكومة وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد منتج وعلى تأمين فرص عمل للأجيال".

وأشار إلى أهمية تطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة، قائلاً إنه "آن الأوان لنفض الإدارة التي قامت على الزبائنيّة وعلينا تحقيق العدالة لضحايا انفجار المرفأ وإنصاف المودعين الذين خسروا أموالهم".

وتابع: "لستُ من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة ولا من أهل الاستبعاد بل من أهل الشراكة الوطنيّة ويداي ممدودتان للجميع من أجل البدء بالإصلاح كي لا يشعر أي مواطن بالتهميش".