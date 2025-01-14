وزير خارجية إسرائيل: غالبية أعضاء حكومتنا سيدعمون اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أنه ستكون هناك أغلبية داخل الحكومة تؤيد اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة حال إبرامه، وذلك رغم معارضة الأحزاب القومية المتطرفة في الائتلاف.

وأضاف ساعر، خلال مؤتمر صحفي في روما مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني: أعتقد أنه إذا توصلنا إلى اتفاق الرهائن، فسوف تؤيده أغلبية الحكومة، وفقاً لوكالة رويترز.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه يأمل أن يدشن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة مرحلة جديدة ويسمح باستعادة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع ساعر أن الاتفاق الذي يجري إنجازه في هذه الساعات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن خبر مهم جدا.

وقال إنه يأمل أن يؤدي الاتفاق إلى تدشين مرحلة جديدة والسماح باستعادة السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.