وزير الخارجية الأمريكي: خطة غزة بعد الحرب تتضمن نشر قوات دولية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إن خطة إدارة غزة بعد الحرب تتضمن وجود مهمة أمنية مؤقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين.

وأضاف بلينكن، في خطاب ألقاه بالمجلس الأطلسي بواشنطن، أن السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها ستقود غزة بموجب الخطة وستدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وإدارة مؤقتة للقطاع، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار بلينكن إلى أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين بات وشيكاً جداً، مضيفاً أن الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة "حماس".

وتابع بلينكن: "إنه قريب للغاية. أقرب من أي وقت مضى. ولكن في الوقت الحالي، ونحن نجلس هنا، ننتظر كلمة أخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل حيث نقف حالياً".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.