تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

زادت أسعار البطاطس 1.5جنيه لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

تراجع سعر البصل جنيهين ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

انخفضت أسعار الفاصوليا جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وتراجعت أسعار الباذنجان 3جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

وانخفضت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

وصعد سعر الخيار البلدي 3جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 17 جنيها.

وصعد سعر الليمون البلدي 5جنيهات ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وتراجعت أسعار الفراولة 3جنيهات لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

وانخفض سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 9 إلى 16 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.