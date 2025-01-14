 التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 2:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم

شريف حربي
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 2:35 م

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

وأضاف الجهاز، أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ في الفترة من 29 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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