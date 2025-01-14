الأمن السوري يضبط مستودع مواد متفجرة في حمص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت إدارة الأمن العام في سوريا، الثلاثاء، مستودعا يحتوي على مواد متفجرة في مدينة حمص وسط البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عبر منصة "إكس"، بأن "إدارة الأمن العام تمكنت، اليوم، من ضبط مستودع لمواد متفجرة، تشمل ألغاما وقذائف صاروخية، في قرية أم حارتين غرب حمص".

ولم تُفصح الوكالة عن تفاصيل العملية الأمنية التي أدت إلى ضبط المستودع، أو الجهة التي تقف وراءه.

إلا أن ذلك يأتي في إطار حملات تمشيط أمني تنفذها قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب في مختلف محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية مسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.