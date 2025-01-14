مكتب بري ينفي إقفال البرلمان كرد على تكليف نواف سلام بتشكيل حكومة لبنان

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، تقارير عن إقفال البرلمان كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام رئيسا مكلّفاً بتشكيل حكومة جديدة.

وقال المكتب في بيان: "ننفي ما أوردته صحيفة نداء الوطن من مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان".

وأكد أن هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلا، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير أخلاقية.

وكانت صحيفة "نداء الوطن" المحلية، أعلنت أنها علمت أن رئيس مجلس النواب، وبدفع من حزب الله، كان ينوي إغلاق مجلس النواب بوجه الرئيس المكلف، كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام وسقوط مرشحه الرئيس نجيب ميقاتي، واعتراضا على ما اعتبره تملصا من اتفاق مسبق.