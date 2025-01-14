الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ويفجر منازل سكنية ببلدات جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عملية تفجير ممنهجة لعدد من المنازل في عيتا الشعب في قضاء بنت حبيل جنوب لبنان، سُمع صداها في مناطق عديدة من القضاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إنها رصدت تحرّك قوات مشاة إسرائيلية معادية في حرش أبو لبن في أطراف بلدة عيتا الشعب، في وقت تحلق طائرات استطلاعية ومسيرة بأجواء القطاع الأوسط.

وأشارت إلى أن «قوات العدو الإسرائيلي تداهم في هذه الأثناء وتقتحم المنازل السكنية في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل».

وذكرت أن قوات الاحتلال تجري أعمال تفتيش وتخريب وبعثرة للمحتويات وإحراق البعض منها، في المنازل السكنية.

ولفتت إلى سماع أصوات انفجارات محدودة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات للآليات والدبابات.