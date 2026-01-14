جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي الأربعاء، 24 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة نفذها في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مركز إعلام الأسرى (فلسطيني غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي شنّ حملة اعتقالات طالت 24 فلسطينيا في عدة محافظات، ورافقتها عمليات تفتيش واسعة.

وكانت حملة الاعتقالات الأوسع في محافظة نابلس (شمال)، وخصوصا بالمدينة وقرى شرقها وغربها، ولا سيما قرية دير الحطب وبلدة زواتا.

وطالت حملة الاعتقالات في نابلس 18 شابا، بينهم شقيقان.

وأوضح مركز إعلام الأسرى أن باقي الاعتقالات توزعت في محافظات جنين وطولكرم (شمال)، والخليل (جنوب) والقدس.

وتأتي الاعتقالات ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية، يترافق مع اقتحامات يومية للمدن والبلدات الفلسطينية، وحملات دهم واعتقال.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنِيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة الغربية.

وأسفر ذلك عن استشهاد ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

وعلى مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.