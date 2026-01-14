أوقفت الشرطة الهولندية 4 أشخاص اعتدوا على مبنى السفارة الإيرانية في مدينة لاهاي.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "إن أو إس" الأربعاء، أن مجموعة أشخاص أقدمت منتصف الليلة الماضية على رشق مبنى السفارة الإيرانية في لاهاي بالحجارة، وحاولت تجاوز سياج المقر.

وأفادت بأن المهاجمين كانوا يعتزمون إلحاق أضرار أكبر بالمبنى، مشيرة إلى توقيف 4 أشخاص على خلفية الحادثة.

وأضافت الهيئة أن الهجوم لم يتسبب بأضرار جسيمة في المبنى، فيما لم تُكشف هويات الموقوفين.

وعقب الحادثة، فرضت الشرطة إجراءات أمنية إضافية مؤقتة في محيط السفارة.

ولفتت إلى أن أشخاصا من أصول إيرانية نظموا عددا من الفعاليات والاحتجاجات في أنحاء البلاد.

يشار أن وزير الخارجية في الحكومة الهولندية المؤقتة ديفيد فان فيل ذكر الثلاثاء أنه استدعى السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية، للتعبير عن قلقه إزاء طريقة التعامل مع الاحتجاجات في إيران، مؤكدا دعمه فرض عقوبات إضافية على طهران.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة ويتصاعد العنف، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

وفي 9 يناير قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد.

وبينما لم تعلن السلطات حصيلة للضحايا، ادعت وكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية (مركزها الولايات المتحدة) مقتل 2550 شخصاً، بينهم 147 من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من ألف واعتقال نحو 18 ألفاً.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.