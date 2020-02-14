التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من إيطاليا والمجر للعام الدراسي 2020- 2021

ناقش وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، تقريرا حول المنح الدراسية المقدمة من إيطاليا والمجر، حيث أعلنت جامعة البوليتكنيك في تورينو بإيطاليا عن منح للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020 لمدة 36 شهر.

وأضافت صبحي، أن جامعة SCUOLA NORMALE DI PISA ببيزا بإيطاليا فتحت باب التقدم للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021، مشيرة إلى تنوع التخصصات المتاحة لتلك المنح، والتي تشمل الفلسفة، الدراسات الإيطالية وعلم اللغة الحديث، التاريخ، الفيزياء، الرياضيات، علم الأعصاب، الكيمياء الفلكية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع.

في سياق متصل، فتحت وزارة الزراعة المجرية إدارة شئون الاتحاد الأوروبي، باب التقدم للبرنامج المشترك بين المجر ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وذلك للحصول على درجة الماجستير في مجالات أمن الغذاء وهندسة الجودة بجامعة استفان زينت المجرية، علم النبات بجامعة استفان زينت المجرية، تغذيه الحيوان وسلامة الأعلاف بجامعة كابوسفار المجرية، ويشترط الدراسة باللغة الإنجليزية.

ويعتبر آخر موعد للتقدم 28 فبراير 2020، على أن يتم إرسال كافة أوراق الترشيح باللغة الإنجليزية من خلال البريد الإلكتروني لمنظمه الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأكدت الإدارة المركزية للبعثات أنها لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.