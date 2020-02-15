اتحاد جدة يتعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي

وقع اليوم الجمعة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، عقدا مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام ونصف العام دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وذكر نادي الاتحاد في بيان له مساء الجمعة أن المدرب فابيو كاريلي اصطحب معه المساعدان ليوناردو دا سيلفا و دينيس لوب.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد عمله رسميا بداية مباراة الاتحاد أمام الهلال يوم 22 فبراير الجاري في الرياض، في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويخلف كاريلي المدرب الهولندي تين كات الذي أقيل بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويتولى مهمة الإشراف على فريق الاتحاد بصفة مؤقتة الهولندي بيتر هامبرج، الذي عمل مساعدا للجهاز الفني بقيادة كات، حيث سيتولى المسؤولية الفنية خلال مواجهة الفريق أمام أولمبيك آسفي المغربي، غدا السبت ، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في جدة.