وزير الصحة الألماني ينادي بتحرير الاتحاد المسيحي الديمقراطي من مكتب المستشارية

طالب وزير الصحة الألماني ينس شبان بتحريك السلطة بعيدا عن منصب المستشارية إلى مركز الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال شبان في لقاء مع مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية تنشره في عددها المقرر صدوره يوم السبت إن "من المهم تأسيس تشكيلة جديدة بين مركز الحزب ومكتب المستشارية".

وأضاف شبان قائلا: "أنا شديد الاحترام والامتنان لما قامت به أنجيلا ميركل من أجل ألمانيا ومن أجل الحزب، ولكننا الآن نوجه نظرتنا إلى الأمام، فالأمر متعلق بتشكيل الفترة المقبلة".

وركز شبان على أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يجب أن يتحرر كلية من مكتب المستشارية، "فبعد كل هذه السنين التي طبعتها أنجيلا ميركل بطابعها، يتعين أن يتعلم الحزب ثانية أن يسيرعلى قدميه"، مبينا أن الحزب يحتاج شخصا مصلحا على قمته، "فنحن نحتاج إلى شخصية تكاملية، لا يؤدي ترشحها إلى انقسام في الحزب وإنما إلى توحد، أي أن الأمر متعلق بوجود الحزب".

وتحاشى شبان التأكيد على ما إذا كان سيترشح لرئاسة الحزب، إلا أنه قال إنه "ما زال مستعدا كما كان دائما، لتحمل المسؤولية في جمهورية ألمانيا وفي الحزب أيضا".

كانت كرامب كارينباور أعلنت يوم الاثنين الماضي تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية، وأعلنت أيضا أنها لن تترشح ثانية لرئاسة الحزب.

وإلى جانب شبان فهناك أيضا رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت والرئيس السابق لجناح الحزب المسيحي الديمقراطي بالبرلمان فريدريش ميرتس كمرشحين محتملين لتولي الخلافة في المنصبين.