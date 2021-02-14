الوادي الجديد: زراعة 254 ألف فدان قمح

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الانتهاء من الحصر النهائي لمحصول القمح بالمحافظة، وكذلك حصر المحاصيل والخضر الشتوية موسم 2020/2021، حيث تصدر محصول القمح أكبر مساحة منزرعة هذا العام بلغت 254 ألفًا و11 فدان، بزيادة بمعدل 61 ألفًا و310 فدادين عن العام السابق، واستحوذت منطقة شرق العوينات علي أكبر مساحة منزرعة بلغت 126135 فدان.

من جانبها قالت المهندسة نجلاء السعدني مدير إدارة الشئون الزراعية، إن الزمام المنزرع ارتفعت مساحته هذا العام عن العام السابق، بإجمالي المحاصيل والخضر والبساتين 508 آلاف و787 فدان، بزيادة عن العام السابق بمقدار 76 ألف فدان.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من المحاصيل بلغت 359101 فدان، بالنسبة لإجمالي المساحة المنزرعة خضر بلغت 82669 فدان، وتصدر محصول البطاطس أكبر المساحات المنزرعة حيث بلغت المساحة 78201 فدان ومعظم المساحة بالعوينات بواقع 51217 فدان.