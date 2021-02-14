 فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي - بوابة الشروق
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فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي

د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:55 ص

 قالت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، للتلفزيون الحكومي، إن فنزويلا تلقت أول 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" الروسي اليوم السبت.

وذكرت رودريجيز أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا حالت دون شراء المزيد من اللقاحات، وأوضحت أن هذه الدفعة الأولى ستستخدم لتطعيم "القطاعات الأكثر ضعفا، والعاملين بمجال الصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال السفير الروسي سيرجي ميليك باجداساروف إن شحنة لقاح سبوتنيك تعد رمزا للصداقة والتعاون بين روسيا وفنزويلا.

وسجلت فنزويلا 132259 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1267 حالة وفاة.

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