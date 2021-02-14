 النمسا تسجل 1184 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 2:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

النمسا تسجل 1184 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 2:00 م

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، 1184 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما تلقى 413 ألفا و235 شخصا التطعيم بلقاح الفيروس.

وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 433 ألفا و487 حالة، تعافى منها 411 ألفا و199 حالة، بينما توفي 8211 حالة، مشيرا إلى وجود 1311 حالة في المستشفيات، منها 258 في العناية المركزة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كتالي: بورغنلاند 34، وكارينثيا 105، والنمسا السفلى 254، والنمسا العليا 161، وسالزبورج 93، وستيريا 155، وتيرول 74، وفورارلبرج 61 ، وأخيرا العاصمة فيينا 247 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك