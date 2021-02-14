النمسا تسجل 1184 إصابة و16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، 1184 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما تلقى 413 ألفا و235 شخصا التطعيم بلقاح الفيروس.



وذكر بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 433 ألفا و487 حالة، تعافى منها 411 ألفا و199 حالة، بينما توفي 8211 حالة، مشيرا إلى وجود 1311 حالة في المستشفيات، منها 258 في العناية المركزة.



وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كتالي: بورغنلاند 34، وكارينثيا 105، والنمسا السفلى 254، والنمسا العليا 161، وسالزبورج 93، وستيريا 155، وتيرول 74، وفورارلبرج 61 ، وأخيرا العاصمة فيينا 247 حالة.