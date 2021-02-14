فتح: تفاهمات الفصائل الفلسطينية على آليات الانتخابات تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء اليوم السبت، إن التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي عقب محادثات في العاصمة المصرية القاهرة بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية.

وأعربت اللجنة المركزية لفتح في بيان عقب اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن ترحيبها ببيان القاهرة الذي تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار بين الفصائل.

وأكدت اللجنة أن اجتماعات الفصائل "شكلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة التي سيكون فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار".

وقالت اللجنة إن "النتائج التي تحققت في القاهرة هي تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع من خلال التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين".

وثمنت اللجنة جهود مصر لدعم الحوار الوطني الفلسطيني، وحرصها في تذليل أية عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه وصولا لتنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن نسبة تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي تجاوزت الـ87 بالمئة، حيث بلغ عدد المسجلين مليونين و467 ألفا، وهو رقم يتغير يوميا.

وذكرت اللجنة أن عملية التسجيل تسير وفق الخطة، وستنتهي يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، وسيتم النشر والاعتراض يوم 1 آذار/مارس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة في محادثات أجرتها على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان الرئيس عباس أصدر منتصف الشهر الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل ورئاسية في تموز/يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.