الداخلية تلبي التماس مريضة لتجديد الرقم القومي داخل المستشفى

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أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية؛ لتجديد بطاقة الرقم القومي لمريضة بإحدى المستشفيات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتعامل الإيجابي مع كافة الالتماسات ذات الطابع الإنساني.

واستجاب قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، لالتماس أحد المواطنين لمساعدة نجلته -محجوزة بإحدى المستشفيات- في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها لاستكمال إجراءات علاجها بالمستشفى.

وعلى الفور تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمقر المستشفى المحتجزة بها، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي وتسليمها لها بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية.