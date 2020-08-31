باكستان: 1404 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و307 حالات، اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1404 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 563 ألفا و29 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و434 ألفا و98 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 34 ألفا و475 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 525 ألفا و87 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1702 مريض في حالة حرجة.