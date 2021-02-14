بتكوين تقترب من 50 ألف دولار بعد تلقيها دعما من تيسلا وماستركارد

دفعت القفزة المستمرة للعملة المشفرة "بتكوين" قيمتها للصعود إلى قرب عتبة قياسية تبلغ 50 ألف دولار، بعد أن تلقت دعما من شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية وشركات أخرى.



وتسبب الارتفاع المتجدد للعملة في أن يبلغ سعرها 49 ألفا و700 دولار على منصة التداول "بتستامب"، قبل أن تتراجع قليلا، بعد أيام قليلة من تسجيلها مستوى قياسيا بلغ 48 ألفا و481 دولارا يوم الخميس الماضي.



تأتي القفزة بعد أن أعلنت تيسلا أنها تستثمر في بتكوين بقيمة 5ر1 مليار دولار، ضمن خطط لقبول العملة الرقمية للدفع في المستقبل.



من ناحية أخرى، عززت تغريدات بشأن استثمارات العملة المشفرة من جانب رئيس الشركة إلون ماسك الحماس بشأنها.



وتسببت هذه الأنباء في قفزة في وقت سابق في أسعار بتكوين، ما يزيد الآمال بأن شركات أخرى سوف تحذو حذوها وتساهم في قبول أوسع للعملة المشفرة.



وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس شركة تويتر جاك دورسي وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زد عن خطط للبدء في إنشاء صندوق للبتكوين معا.



وقبل ذلك، تعهدت شركة ماستركارد بقبول العملات المشفرة في شبكة مدفوعاتها، وقالت إنها تجري اتصالات مع بنوك مركزية تعمل على عملات رقمية خاصة بها.