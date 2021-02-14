الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 مصلين في الأقصى

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ذكر شهود عيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى، ودققوا في هويات عدد من المصلين واعتقلوا 3 منهم، لم تعرف هويتهم بعد.

وأجبرت إسرائيل عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.

وقالت عائلة أبو هدوان: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".

وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".