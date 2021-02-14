 الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح فایزر - بیونتیك - بوابة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح فایزر - بیونتیك

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:41 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، وصول الشحنة الرابعة من لقاح (فایزر-بیونتیك) المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19)، مشیرا إلى أنه سیتم استئناف وصول دفعات جدیدة من لقاح فایزر إلى البلاد أسبوعیا.

وقال الوكیل المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة بالوزارة عبدالله البدر - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - إن ھذه الشحنة سیتم توزیعھا في مركز الكویت للتطعیم بأرض المعارض الدولیة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في استھدافھا منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من خلال زیادة أعداد المراكز الصحیة المخصصة للتطعیم، والتي بلغت حتى الآن 15 مركزا.

وأشار إلى أن ھناك دفعات آخرى من لقاح (أكسفورد) سیتم توزیعھا على المراكز الصحیة لسھولة تخزین اللقاح في درجة حرارة الثلاجة العادیة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك