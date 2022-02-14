المصري يطلب حضور 10 آلاف مشجع أمام مازيمبي

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يأمل مجلس إدارة النادي المصري، موافقة الجهات الأمنية، على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق البورسعيدي القوية أمام مازيمبي الكونغولي.

ويلعب المصري ضد مازيمبي، يوم الأحد المقبل، ضمن ثان جولات دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022.

وقال حسن عمار عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي في تصريحات تلفزيونية:" طلبنا حضور 10 آلاف مشجع والمباراة ستقام في برج العرب".

وأضاف:" نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي الكونغولي".

ومن المقرر أن تعود بعثة النادي المصري اليوم الإثنين، من مدينة دوالا الكاميرونية، بعد خوض مباراة القطن الكاميروني بمدينة جاروا.

وتعادل المصري أمس الأحد، سلبيًا أمام القطن الكاميروني، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.