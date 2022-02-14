رئيس الوزراء الكويتي يعلن رفع معظم القيود الخاصة بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رفع معظم القيود الخاصة بفيروس كورونا في بلاده وعودة العمل في الدولة بنسبة 100 % ابتداء من 13 آذار / مارس المقبل.

وأضاف الصباح في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس الوزراء :" نجحنا في تجاوز موجة جديدة من فيروس كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا".

وأوضح الصباح أن المجلس راجع القرارات الأخيرة ، وتدارس الإجراءات المقبلة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات ومن بينها إعادة رص الصفوف بالمساجد ، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين،وفتح دخول الجمعات التجارية أمام الجميع وجميع الطلبة في المدارس بدون فحص والالتزام بلبس الكمامات.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمي لمجلس الوزراء في تصريح صحفي ، بأن المجلس قرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ (بي سي آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي .