جائزة جديدة لموسيماني عقب تتويج الأهلي بـ برونزية المونديال

كرمت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا مواطنها بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، بالتزامن مع قيادته الفريق لنيل الميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتبت الوزارة الجنوب إفريقية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": تهانينا الكبيرة لمدرب كرة القدم الدولي المخضرم بيتسو موسيماني على فوزه بجائزة Ubuntu SportsDiplomacy.

وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي، متخطيا أكبر فوز سابق له والذي شهد إسقاط أوكلاند سيتي 2-0 عام 2006، ليتوج بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخه.

#UbuntuAwards2022 | A big congratulations to the seasoned international football coach Pitso Mosimane for clenching the Ubuntu #SportsDiplomacy Award. pic.twitter.com/0wHuz1tbG1