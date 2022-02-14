ظهرت لافتات ضخمة في شوارع موسكو تدعم البطلة الأولمبية الروسية كاميلا فالييفا التي تشارك في النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وكتب على اللافتات التي غطت جزءا من المباني عبارة: "كاميلا نحن معك".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية لفحص المنشطات الجمعة أنه تم تأجيل حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" بسبب نتيجة اختبار المنشطات الإيجابي الذي أجرته فالييفا، في 25 ديسمبر الماضي.

وفرضت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" تعليقا مؤقتا على فالييفا في 8 فبراير، وطعنت اللاعبة قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات "روسادا" يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية "بكين 2022".

ورفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للتزلج طعونا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"(CAS) ضد قرار اللجنة التأديبية للروسادا برفع الإيقاف المؤقت.

ومن المقرر عقد جلسات الاستماع في القضية في 13 فبراير، على أن يتم إبلاغ قرار لجنة المحكمين من CAS إلى الأطراف المعنية اليوم الاثنين في 14 فبراير.

وتبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.