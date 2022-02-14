التعادل الإيجابي يحسم ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول

خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على ديربي إقليم كتالونيا بين إسبانيول وضيفه وجاره برشلونة مساء الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد إسبانيول، الذي حصد نقطتين في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبادر برشلونة بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع بيدري في الدقيقة الثانية، لكن إسبانيول أدرك التعادل عن طريق سيرخي داردير في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أحرز راؤول دي توماس هدف التقدم لإسبانيول في الدقيقة 65، قبل أن يحرز لوك دي يونج هدف التعادل القاتل لبرشلونة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، و نيكو ميلاميد، لاعب إسبانيول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصول كل منهما على بطاقة صفراء ثانية.