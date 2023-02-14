أفاد مركز الرصد التنبؤي الزلزالي التابع لوزارة الطوارئ بجمهورية أوزبكستان، بوقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، في أراضي مقاطعة كاشكاداريينسكايا جنوبي غرب البلاد.



وذكر المركز -في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن هزة في أراضي أوزبكستان وقعت صباح اليوم، مركزها في منطقة ديخكانابسكي بمقاطعة كاشكاداريينسكايا.



وأضاف البيان أن الزلزال بلغت قوته 3.6 درجة وذلك على عمق 10 كيلومترات، فيما بلغت المسافة من مركز الهزة إلى العاصمة طشقند 417 كيلومترا في اتجاه الجنوب الغربي.



وتابع البيان، إنه لا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة الأرضية.