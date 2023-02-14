قائد طائرة الأهلي: التتويج بالسوبر دافع لتحقيق المزيد من الألقاب

قال عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي، إن التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبي الفريق، الذين تحلوا بالتركيز الشديد طوال اللقاء، وكانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن حسم لقب السوبر المصري البطولة التي تقام للمرة الأولى في اللعبة يأتي تتويجًا لجهود الفريق على مدار الفترة الماضية، ويمثل إضافة جديدة لسجل بطولات النادي.

وأشار عبد السلام إلى أن فريق «طائرة الأهلي» سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب كأس السوبر للمرة الأولى بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل، بنتائج 25 – 20، و25 – 13، و25 – 16.