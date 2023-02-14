ألقت عناصر إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أعضاء شبكة لتهريب المخدرات لدول مجاورة، بعد 3 أشهر من المتابعة والتحقيق، بحسب ما نشرته قناة «المملكة» الأردنية.



وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان الثلاثاء، إنّ معلومات استخبارية وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر عن شبكة جرمية لتهريب المخدرات تعمل داخل المملكة، وتمتد بارتباطات مع شبكة إقليمية لتهريب المواد المخدرة.



وتابع السرطاوي، أنه وعلى مدى ثلاثة أشهر، تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة المعلومات، وجمع ما توفر من معلومات من داخل المملكة وخارجها، إذ قادتهم تلك الجهود لتحديد أعضاء تلك الشبكة داخل المملكة وأماكن نشاطاتهم وإخفائهم للمواد المخدرة في محافظات: العاصمة والمفرق والزرقاء ولواء الرصيفة.



وأكّد أنه وبعد التأكد من المعلومات والمواقع كافة جرت مداهمتها جميعا وفي ذات الوقت، إذ أُلقي القبض على خمسة أشخاص، 4 منهم من جنسية عربية، وهم جزء من حلقة إقليمية للاتجار وتهريب لدول الإقليم.



وبتفتيش المواقع، جرى ضبط 85 كرتونة تحوي مواد تنظيف، أُخفي بداخلها 800 ألف حبة مخدرة (150 كجم) بطريقة مخفية، أعدت تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، وما زالت التحقيقات جارية، وفق السرطاوي.