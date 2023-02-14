أبو الغيط يدعو إلى حراك عربي لتسريع رقمنة الخدمات الحكومية

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثانية الذي يقام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة أثنى في مستهلها على جهود وزارة الدولة للتطوير الحكومي بدولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية لتنظيمهما هذا المنتدى الذي يستناول في نسخته الثانية ملف "التحول الرقمي في الإدارات الحكومية العربية ودوره في دعم جاهزية الدول العربية للمستقبل".

وأشاد بمبادرة الإمارات لقعد القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة وفضاءً عالمياً لمناقشة أداء العمل الحكومي واستشراف مستقبله.

وأكد أبو الغيط، على الدور المركزي الذي تلعبه الإدارة الحكومية في دعم التحول الرقمي في الدول العربية كونها معنية بشكل أساسي بقيادة هذا الانتقال من نظام تقليدي إلى نظامٍ جديدٍ قائم على التكنولوجيا الرقمية.

وقال المتحدث الرسمي، إن الأمين العام تطرق إلى التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية وضرورة العمل على مجابهتها من خلال وضع خطط وطنية تستهدف إقامة البنية التحتية وتطوير التعليم، ونشر استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، ووضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لعمل الشركات الرقمية.

وأشاد أبو الغيط، بالإنجازات التي حققتها الدول العربية بالرغم من الظروف السائدة حيث تصنف 12 دولة عربية في درجة عالية أو جيدة وفق مؤشر تنمية الحكومات الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة.

ونقل رشدي عن الأمين العام تطرقه إلى التباين بين أقطار المنطقة العربية في مجال الرقمنة، داعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون العربي لسد هذه الفجوة وإقامة "حراك عربي" يعزز جاهزية الإدارات ويبني قدراتها لخدمة المجتمعات وتنميتها.

كما أشار أبو الغيط إلى التكنولوجيا الرقمية ودورها في الحد من آثار التغير المناخي، داعيا الإدارات الحكومية العربية إلى تسريع خطط التحول الرقمي للانتقال إلى أنظمة صفرية الانبعاثات وإقامة تنمية مستدامة.

كما تحدث الأمين العام بإيجاز عن بعض جهود جامعة الدول العربية لدعم التحول الرقمي، ذاكرا أن الجامعة العربية بدأت بنفسها من خلال رقمنة أعمالها، إذ أقامت أول قمة عربية رقمية بدون أوراق في الجزائر في نوفمبر الماضي.

يذكر أن مشاركة الأمين العام في القمة العالمية للحكومات تتضمن عددا من الأنشطة واللقاءات منها جلسة نقاشية حول مستقبل الشباب العربي وحوار عن الازدهار والتنمية في المنطقة العربية ضمن الجلسات الرئيسية للقمة.